Législatives2022 : Abdoulaye Wade plus que jamais dans le cœur des Sénégalais

L'ancien Président de la République, Abdoulaye Wade a voté ce dimanche peu après 13 heures (GMT) au centre de vote Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké (Point E). Il a été acclamé par une foule immense avec une forte mobilisation.



Militants et sympathisants étaient déjà sur place dès les premières heures de la matinée. Il a fallu que pape du Sopi se pointe vers 13 heures pour qu’ils soient en liesse. Vêtu d’un boubou bleu, l'ancien Président de la République s’est immédiatement dirigé vers son bureau de vote pour accomplir son devoir civique.



Parmi les quelques militants présents, certains ont rappelé les prouesses de l'ancien Président de la République qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans. Un sympathisant est venu de Kebemer pour pouvoir assister au vote du fondateur du Parti démocratique sénégalais.



« Je suis venu de Kebemer (nord-est du Sénégal) pour pouvoir assister au vote de mon idole. Abdoulaye Wade est toujours dans le cœur des Sénégalais. Il a beaucoup fait pour le pays. Je ne pouvais pas rater cette occasion », s'exclame-t-il.



Me Wade n'a pas fait de déclaration après son vote. Il est reparti laissant une foule surexcitée composée de personnes de tout âge. Certains étaient en transe et en pleurs. L'émotion était vive au centre de vote Cheikh Fadilou Mbacké du Point E.



Même s’il est silencieux depuis plusieurs mois, l’ex-chef de l’Etat n’en est pas encore à sa retraite politique. Pour les élections législatives de dimanche, la coalition Wallu Sénégal, constituée autour du Parti démocratique sénégalais (PDS), une formation politique qu’il a fondée il y a presque cinquante ans, a fait de lui sa tête de liste nationale.



Une façon pour cette alliance de partis d’opposition de miser sur l’aura de cette figure, qui est incontestablement la personnalité politique qui a le plus marqué la vie politique sénégalaise de la fin du 20e siècle et du début du 21e.



Son investiture en tête de liste nationale d’une coalition de partis en 2017 et sa campagne – en faveur de l’un des candidats de l’opposition - en vue de l’élection présidentielle de 2019 n’ont pas été fructueuses. Elu membre de la 13e législature, l’ancien chef d’Etat n’a jamais siégé à l’Assemblée nationale pendant toute la durée du mandat.



Quelques 7 millions électeurs vont voter ce dimanche dans toute l’étendue du territoire sénégalais et à l’étranger pour élire les 165 députés du pays. Ils seront répartis dans 15.196 bureaux de vote, soit 1.109 de plus qu’en 2017. Les bureaux de vote sont répartis dans 6.641 lieux de vote, soit 249 de plus qu’en 2017.