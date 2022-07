Legislatives2022 - La Direction générale des élections annonce un taux de participation nationale de 22% à 13 heures

Le Taux de participation au niveau national est de 22% à 13 heures ce dimanche, a annoncé la Direction générale des élections. Un taux d'abstention pour le moment très élevé qui ne reflète pas le potentiel électoral sénégalais.



A Keur Massar, le taux de participation est estimé à 8%, selon le préfet du département. Un taux qui a évolué à 13 heures 30 jusqu'à 17%.



A Pikine, le préfet annonce un taux de participation de 15,68%. Son collègue de Rufisque annonce un taux de participation de 19,22%.



A Guédiawaye, les populations commencent à sortir après une matinée très timide dans les centres de vote. A 13 heures 30 minutes, le taux de participation est estimée à 19%.



Aux HLM et à Biscuiterie, les taux de participation sont respectivement de 19 et 18%.

À 12 heures 50 minutes dans les localités sud du pays, on a recueilli 20% (Ziguinchor); 19% (Bignona), 18% (Oussouye) selon les autorités administratives.



À Fatick, fief du président de la République, le taux de participation dans la matinée est de 20,49%, selon le préfet.



A Tivaouane, le taux de participation dans la matinée du scrutin est de 24%. A Bambey, le taux de participation à 13 heures était de 24%.