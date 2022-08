Legislatives2022 - La bataille pour la Majorité Absolue déclenchée, le "portrait robot" du probable traitre de l'opposition déjà fait par les internautes

La Commission nationale de recensement des votes (CNRV) a confirmé les résultats publiés par PressAfrik mercredi, à quelques milliers de suffrages près (c'est dû à l'évolution des voix de BBY à Louga). Notre statisticien-maison avait tablé, sur la base de tous les Procès-verbaux des 46 départements du pays et des 8 zones de la Diaspora, sur 80 sièges pour la coalition au pouvoir, 56 pour la coalition Yewwi Askan Wi et 24 pour leurs alliés Wallu Sénégal. Les trois (3) autres sièges partagés, au plus fort reste, entre Les Serviteurs, AAR Sénégal et Bokk Gis-Gis.



Malgré des contestations et recours annoncés par le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, qui a souligné des irrégularités sur les Procès-verbaux des départements de Podor, Kanel, Ranerou, il semble bien qu'on se dirige vers une Assemblée nationale avec deux Groupes parlementaires de 82 et 80 députés qui vont se livrer une guerre sans merci pour avoir la Majorité absolue. La coalition au pouvoir aura besoin d'un député alors que l'inter-coalition YAW-Wallu veut compter sur les trois députés, en principe issus de l'opposition, pour asseoir une Majorité absolue à l'Assemblée nationale.



Le siège de TAS ne sera pas vendre. Il restera dans l'opposition

Parmi les trois députés qui feront office d'arbitres, il y en a un qui a déjà assuré à l'opinion nationale qu'il ne ralliera jamais le Groupe parlementaire de Benno Bokk Yakkar. "Nous ne sommes pas des vendus ! (...) Pour l’instant, je fais partie de la coalition AAR Sénégal et on ne s’est pas encore prononcé. J’ai aussi mon propre avis. On est résolument du côté de l’opposition, moi en particulier. Quand j’ai quitté le Président Sall, je l’ai fait pour des principes et jamais je ne vais pas retourner travailler avec lui, il faut que les choses soient claires", a-t-il déclaré jeudi sur les ondes de la radio Sud FM, après l'annonce des résultats provisoires des élections Législatives 2022 par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV).



Pape Djibril Fall, un siège presque perdu d'avance pour BBY

En plus de Thierno Alassane Sall, l'inter-coalition YAW-Wallu pourra compter relativement sur Pape Djibril Fall, tête de liste de la coalition MPR Les Serviteurs, arrivée 4e des Législatives de dimanche. Ce journaliste qui a tiré son aura de ses sorties très tranchées sur la mauvaise gouvernance du régime de Macky Sall et le mal-être des populations sénégalaises, sait le message que ces dernières lui ont envoyé en faisant de lui la 4e force politique à l'issue du scrutin du dimanche. Chose que son ancien Mentor à la 2STV, Mamadou Tounkara, a cherché. En vain. Avant de rallier le camp présidentiel. Même si rien n'est moins sûr que sa participation au Groupe parlementaire de l'inter-coalition YAW-Wallu, Pape Djibril Fall ne prendrait pas le risque de trahir ses principes et de tourner le dos à son électorat. Il va certainement rester dans une logique d'opposition à l'Hémicycle. Reste à savoir sous quelle forme. Non-inscrit ou membre d'un groupe.



Pape Diop, la grande crainte des internautes sénégalais

Des trois députés qui vont arbitrer la composition de cette 14e Législature, c'est le profil qui donne plus de frissons à l'opposition et à ses électeurs. Pape Diop, leader de Bokk Gis-Gis, ancien président de l'Assemblée nationale (2007-2012) est arrivé 6e aux élections législatives de 2022. S'il décide de rallier dans les prochains jours le camp du régime, il donnera à Macky Sall une majorité absolue que les Sénégalais lui ont retirée dans les urnes dimanche. Et ça les internautes sénégalais ne s'y trompent pas.