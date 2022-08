Legislatives2022_ Mimi crée un précédent dangereux (Par Mame Raane)

Il était admis, et notamment depuis au moins la présidentielle de 2019 et selon une loi non écrite, que tous les acteurs devaient s'abstenir de faire un décompte arithmétique pour revendiquer une victoire, en dehors de la proclamation officielle des résultats qui interviendra dans les 5 jours qui suivent le vote.

*C'est un recul démocratique et un précédent dangereux* , et il faut le dire c'est Mimi Touré et sa coalition qui porteront la responsabilité de tensions qui peuvent naître des revendications-contestations de victoires.

Se taire c'est être complice.

Tous les démocrates, et surtout les OSCE doivent dénoncer cet acte posé par la coalition présidentielle, et surtout appeler les autres coalitions en compétition à faire preuve de sagesse et ne pas jouer de surenchère pour répondre du tac au tac..

La vérité est au bout de la compilation des résultats.

Demain il fera jour.

J'ai mal ce soir, et j'espère que Mimi Touré ne dormira pas la conscience tranquille. Il n'y a personne sur les plateaux (télé notamment) pour dénoncer la conférence de presse de Mimi Touré qui crée un précédent dangereux.