Législatives2022 - Thierno Bocoum sur le taux d'abstention: "peut-être que nous n'avons pas assez convaincu les Sénégalais"

Thierno Bocoum de la coalition AAR Sénégal a constaté le manque d'affluence dans les centre de vote au niveau des Parcelles Assainies dans cette matinée de scrutin. Ce, par rapport aux élections locales.



Selon lui, rien n'explique et ne doit l'expliquer. Par contre, il soutient avoir toujours le réflexe de retourner la responsabilité sur lui-même et ses camarades politiciens. ''Je considère que peut-être, nous hommes politiques et femmes politiques, nous n'avons pas assez parlé aux populations, nous les avons pas convaincu pour qu'elles sortent massivement'', dit-il.



Le porte-parole de AAR Sénégal de déclarer: "J'ai voté au niveau des HLM Grand Médine. Je suis en train de faire le tour des centres de vote. Et j'ai remarqué que le taux de participation est faible pour le moment comparé aux autres élections. Parce-que nous avons constaté que les Sénégalais ne sont pas dans les centres de vote pour accomplir leur devoir. C'est un constat qui est une surprise pour nous. Parce-que nous pensons que compte tenu des enjeux, c'est important que les Sénégalais votent massivement. Le changement se fait à travers notre propre système qu'on a nous même révolutionné et qu'on a adapté, qui est le système démocratique. Le changement se fait a travers le vote. Donc quelque soit la manière dont la campagne s'est passé, il y'a eu énormément d'effervescence, des rencontres. En réalité, c'est pour que le jour-j que les gens sortent et vote massivement. C'est pourquoi nous faisons un appel aux Sénégalais de sortir et voter massivement pour une rupture dans ce pays'', a déclaré Thierno Bocoum.