Législatives2022_Macky Sall: « le vote passe, la vie continue et la Nation sénégalaise reste plus forte… »

Le président de la République Macky Sall a accompli son devoir citoyen ce dimanche à Fatick, au centre du Sénégal. Il s’est exprimé sur le déroulé du scrutin, appelant les Sénégalais à un voter dans le « calme et la sérénité ». Pour lui, « le vote passe, la vie continue et la nation sénégalaise reste plus forte, plus unie et plus solidaire ».



« Ce 31 juillet, notre pays se rend aux urnes pour élire ses députés. C’est le privilège des grandes démocraties et c’est la confirmation de l’encrage de notre paye dans sa longue tradition de démocratie mature et apaisée. Pendant 3 semaines et conformément à notre loi électorale, les partis et coalitions de partis, engagés dans la compétition électorale, ont parcouru librement le pays, tenu des caravanes et meetings et fait du porte-à-porte pour s’adresser aux populations », a rappelé le chef de l’Etat.



Qui ajoute : « Le gouvernement quant à lui, a déployé tous les moyens nécessaires pour l’organisation matérielle du scrutin qui se déroule sous la supervision des organismes administratifs et judiciaires compétents et en présence d’observateurs d’organisations internationales, africaines mais aussi étrangères. Qu’ils salissent des observateurs d’organismes publics et de la société civile ».



Macky Sall s’est dit « confiant » que comme par le passé nos électeurs iront voter dans les meilleures conditions de liberté et de transparence qui assurent la sincérité du scrutin. Selon lui, « c’est l’essence même d’une démocratie qui se respecte. Celle de permettre aux citoyens de choisir sans entrave leurs représentants et de respecter les résultats des urnes ».



Mais au-delà des choix individuels, le président Sall a rappelé qu’il y a tout ce que nous partageons et que nous devons préserver en tant que Nation unie et solidaire. « C’est la paix, la stabilité, la sécurité, l’intégrité territoriale de notre pays et la cohésion nationale. Ces exigences sont au-dessus de tous et de tout le monde. Elles sont également au-dessus de tout parce qu’elles forment l’âme de la Nation sénégalaise et les valeurs qui l’incarnent. C’est à dire un attachement indéfectible les uns aux autres. Après avoir accompli son devoir de vote, chaque doit aller vaquer à ses occupations. Ainsi, le vote passe, la vie continue et la nation sénégalaise reste plus forte, plus unie et plus solidaire ».