Législatives2024: la clôture des votes en cours à Grand Mbao, Parcelles Assainies et Baobab

À Grand Mbao, précisément à l’école Ndeye Marie, centre de vote du maire Abdou Karim Sall, les opérations de vote touchent à leur fin. Il est 17 h 58, et les gendarmes s’emploient à faire évacuer les derniers électeurs encore présents sur les lieux. Les portes du centre sont désormais fermées, tout comme cinq des huit bureaux de vote.



Pendant ce temps, dans le centre de vote des Parcelles Assainies, où se trouvent notamment le bureau de vote de la tête de liste de Jamm ak Djarin et celui de Thierno Bocoum, membre de la coalition Jamm Sa Kaddu, les opérations de vote viennent également de s’achever. Les résultats sont attendus d’un moment à l’autre, alors que l’ambiance reste calme sur place.



Au centre de vote École Masse Massaer Niane à Baobab, les bureaux ont fermé. L'heure est au dépouillement.



Reporters de PressAfrik sur place: Cécile Basséne, Ndeye Fatou Touré et Moussa Ndongo