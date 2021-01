Leicester bat Chelsea et prend la tête de la Premier League

Sans aucun de ses Français (Zouma sur le banc, Kanté touché aux ischio-jambiers et Giroud ménagé après un coup pris le week-end dernier), Chelsea a rechuté ce mardi soir à Leicester (2-0), trois jours après sa première victoire de l'année en Premier League, à Fulham (1-0).



Tout à fait logiquement tant les Foxes de Brendan Rodgers, ont dominé les Blues, notamment lors d'une première période où Ndidi puis Maddison leur ont donné un avantage décisif. Leicester, où l'ancien défenseur stéphanois Wesley Fofana a démontré une fois de plus qu'il était une des affaires de la saison, est à nouveau leader provisoire de la Premier League, avant les rencontres ce mercredi soir de Manchester United à Fulham et de Manchester City contre Aston Villa.



L’Equipe