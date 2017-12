Leicester : comment Claude Puel a réussi à ressusciter Mahrez

Riyad Mahrez (26 ans) is back ! Elu meilleur joueur de Premier League en 2016 après le sacre incroyable de Leicester, le milieu offensif a connu une dernière saison plus compliquée. Logique, puisque les Foxes, qui sont tout de même tombés avec les honneurs lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, étaient attendus au tournant après leur exploit.



Désormais plus en retrait, l'Algérien a su tirer les enseignements de cette passe difficile pour remonter la pente. Ailier ou meneur, Mahrez brille. Une résurrection que le natif de Sarcelles doit beaucoup à Claude Puel. Nommé entraîneur du club des Midlands fin octobre, le Castrais a fait remonter Leicester à la 8e place, en partie grâce à son numéro 26. A mi-parcours, le Fennec compile déjà 5 buts et 5 passes décisives en championnat. Un bilan plus qu'honorable qui ne reflète pas vraiment son influence sur le terrain. Car le Joueur africain de l'année 2016 est le facteur X de son équipe. Toutes les actions dangereuses passent par lui.



Depuis qu'il collabore avec Puel, Mahrez a étoffé sa palette. Souvent cantonné à un rôle d'ailier droit jusqu'ici, le Francilien a désormais un rôle d'électron libre, n'hésitant jamais à se positionner au poste de meneur de jeu voire en 9 et demi. Un repositionnement tactique qui fait le bonheur des Foxes



. - Source: Maxifoot