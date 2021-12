Leipzig bat Manchester City et se qualifie pour la Ligue Europa

Le RBL a battu Manchester City (2-1) ce mardi en Allemagne. Grâce à des buts de Szoboszlai et André Silva, contre une réalisation de Riyad Mahrez, Leipzig s’est donc assuré de la troisième place du groupe A derrière les Skyblues et le PSG.



Le club allemand jouera donc la phase finale de la Ligue Europa. Corrigé par le PSG au Parc des Princes, Bruges est dernier et éliminé de toutes les compétitions européennes.



