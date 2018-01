Lendemain de défaite de Lac 2 : Guédiawaye dans les vapes, ses fans dépités

«Nous sommes vraiment déçus», lance une jeune femme interrogée par Sud Fm. Cette phrase résume assez bien les ressentiments des habitants de Guédiawaye envers Lac de Guiers 2 qui a perdu son combat dimanche face au lutteur des Parcelles Assainies par décision arbitrale. La jeune dame de poursuivre : «Lac de Guiers a eu un certain nombre d’occasion, si c’est Modou Lo qui les avait eu, il l’aurait terrassé».



Son ancien employeur frigoriste abonde dans le même sens : «Il a fait trop de calculs face à son adversaire. C’est ce qui l’a perdu, mais c’est sûr que sans cela, Modou Lo ne pouvait pas le terrasser. Il faut qu’il accepte de prendre des risques et ôter de sa tête son appréhension de la défaite».



Yougo Diop n’est pas plus complaisant avec leur lutteur. Pour lui, le pensionnaire de l’écurie Walo a raté le coach surtout quand il s’est saisi de sa jambe : «C’est à ce moment-là qu’il devait lui montrer ce dont il était capable. Malheureusement, il a raté l’occasion. Il aura d’autres combats, mais il faudra du courage pour s’en sortir victorieux».



Quoi qu’il en en soit, ses fans sont dépités alors que les Parcellois exultent après le «combat de la clarification » qui a été remporté par leur protégé.