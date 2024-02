Lenteur administrative à l'Isra : l'Intersyndicale réclame la signature urgente du décret sur le règlement d'établissement

L'Intersyndicale des agents de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) a exprimé son mécontentement face à la lenteur administrative entourant la signature du décret relatif au règlement d'établissement de l'organisme public. Adopté lors du Conseil des ministres du 6 décembre dernier, ce décret attend toujours la signature du président de la République, suscitant des inquiétudes au sein du personnel de l'Isra.



Dans un communiqué, l'Intersyndicale, composée du Syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaire, du Syndicat de la recherche agricole et agroalimentaire, et du Syndicat de la recherche scientifique, technique et agroalimentaire, a dénoncé le retard persistant dans la concrétisation de cet acte règlementaire crucial pour le bon fonctionnement de l'Institut.



De plus, un autre projet de décret lié à la grille des salaires des agents de l'Isra semble également piétiner au stade de son adoption en Conseil des ministres. L'Intersyndicale a demandé que ces questions administratives soient résolues rapidement pour garantir le bon déroulement des activités de l'Institut et le bien-être de son personnel.