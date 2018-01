Les 138 victimes de l'incendie du Cices en 2015 courent toujours derrière leurs indemnisations

L'incendie qui avait ravagé le Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices) en 2015 a vu les investissements et les biens de 138 commerçants et entrepreneurs nationaux et internationaux partir en fumée. Les victimes du sinistre ont rencontré ce mercredi 03 janvier 2018 le Directeur de la Foire international de Dakar, Cheikh Ndiaye. a leur sortie de la réunion, Alpha Amadou Thiam et ses camarades ont décrié le manque de volonté des autorités à payer les indemnités.



"L'incendie s'est produit au courant de la Foire (2015) et on ne devait pas attendre deux sans indemniser le victimes. Nous n'étions pas dans un marché, nous avons investi des millions dans une Foire. C'est pourquoi nous nous battons depuis deux ans. Aujourd'hui, il a fallu que les [victimes] étrangères tapent du poing sur la table pour que le Dg accepte de nous rencontrer. L'image du Sénégal est écornée", peste le porte-parole des victimes de l'incendie

En ce qui concerne les conditions exigées par le Directeur du Cices pour être indemnisé, M. Thiam assure que toutes les victimes sénégalaises ont déposé leur dossier au complet depuis fort longtemps. Il assure que l'expert du ministère a fait toutes les études nécessaires et les victimes ont même accepté de ne recevoir que 60% de ce qu'ils ont perdu. Mais jusqu'à présent rien.