Les saisons sont en train de Les 22 équipes qui sont déjà en phase de groupes de la Ligue des champions fin en Europe et la liste des équipes qui pourront directement accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions 2019-2020 est de plus en plus large. En tout, 22 des 26 équipes qui joueront la phase de groupes directement la saison prochaine ont été désignées par leur classement, alors que six autres seront issues des tours préliminaires et des barrages. Reste encore à connaître les noms des 3e et 4e de Serie A, le nom du second du championnat russe, et enfin, le champion d'Europa League (ou l'Olympique Lyonnais si Chelsea remporte le trophée). Voici le nom des 22 équipes qui sont pour le moment qualifiées en phase de groupes de la Ligue des champions : FC Barcelone, Atlético Madrid, Real Madrid, Valence, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Juventus, Naples, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Lille, Benfica, Zenith, Genk, Salzbourg, Galatasaray et Shakhtar Donetsk.