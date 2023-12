Les 3 pistes XXL du Real Madrid pour remplacer David Alaba, le Barça met une énorme pression sur Vitor Roque

Le Real Madrid explore les solutions pour remplacer David Alaba, Vitor Roque attendu comme le messie, un prétendant surprise tente le gros coup Adrien Rabiot, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



La short-list du Real Madrid pour remplacer David Alaba

«Beaucoup de sourires et quelques larmes», placarde le journal AS sur sa Une après le large succès 4-1 du Real Madrid face à Villarreal. Des sourires, ceux de Modric et Brahim Diaz, buteurs. Des larmes pour David Alaba, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. L’Autrichien a quitté la pelouse soutenu par les médecins madrilènes, incapable de poser le pied gauche à terre. Et le verdict est sans appel.



Comme pour Courtois ou encore Militão, cette grave blessure est synonyme de fin de saison pour Alaba. Une véritable malédiction pour Carlo Ancelotti qui va profiter du mercato hivernal pour demander des renforts à sa direction. Sur son site, le média AS donne 3 noms. Celui de Gonçalo Inàcio, le défenseur du Sporting, est tout en haut de la liste. Le joueur possède une clause libératoire à hauteur de 60M€.



Le club portugais a fait savoir qu’il serait flexible en termes de mode de paiement ce montant. Il pourrait partir directement pour 45M€ et 15M€ de bonus supplémentaires. Un autre défenseur portugais est surveillé, il s’agit d’Antonio Silva qu’on ne présente plus. Le colosse du SL Benfica est annoncé comme l’un des défenseurs les plus prometteurs, mais possède une clause de 100M€.



Enfin dernier nom plus méconnu, celui de Willian Pacho, l’Equatorien de l’Eintracht Francfort. A noter que le Real Madrid n’exclut pas de réaliser un coup à la Kepa, à savoir se faire prêter un joueur pour la saison, affaire à suivre.



Vitor Roque attendu de pied ferme

Le FC Barcelone a des problèmes d’efficacité et comme le rapporte le journal Sport, Xavi a deux solutions. Le quotidien catalan revient sur les difficultés du Barça face aux buts. Les occasions sont là, mais les Blaugranas galèrent à concrétiser leurs actions, à l’image d’un Robert Lewandowski méconnaissable depuis le début de la saison. Résultat, le Barça compte sur deux jeunes prospects.



Vitor Roque, qui va débarquer à la fin de l’année, et la révélation Marc Guiu. Le premier est âgé de 18 ans, le second n’est même pas encore majeur. Le Mundo Deportivo estime que l’arrivée du Brésilien ne pourra être que bénéfique pour tout le monde. En plus d’apporter des buts, Vitor Roque pourra apprendre aux côtés de Lewy et qui sait peut-être le réveiller. Bref, une chose est sûre, Tigrinho va débarquer avec une pression folle tant ce dernier est attendu comme le messie.



Ça se bouscule pour Adrien Rabiot

Adrien Rabiot fait tourner la Juventus en bourrique. Si La Gazzetta dello Sport affichait il y a une semaine le visage d’Adrien Rabiot sur sa une, avec le message suivant : « Juve, je reste ici», la mère et agent du joueur, a depuis démenti ces informations via l’agence de presse italienne Ansa. « Adrien n’a pris aucune décision sur son avenir et il est seulement concentré sur le terrain cette saison. Il n’y a aujourd’hui aucune discussion avec aucun club pour l’avenir d’Adrien ».



Une sortie qui laisse la porte ouverte à tous les clubs et Galatasaray rêve de s’offrir le gros coup Rabiot. Comme nous l’explique Fotomac, les dirigeants stambouliotes ont contacté la Juventus. La réunion aurait été positive pour le joueur français qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. La suite au prochain épisode.