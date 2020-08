Les 6 saccageurs du journal "LES ECHOS " déférés ce jeudi

Les 6 Moustarchidines, M.Guèye (31 ans), D. Diop (31 ans), A.A.Mbaye (29 ans), P. M Gningue (21 ans), C. T Fall (20 ans) et B. Fall (38 ans) seront transférés devant le procureur ce jeudi. Il sont poursuivis pour association de malfaiteurs et destruction de biens appartenant à autrui, au préjudice du journal "LES ÉCHOS".



Après les investigations faites par la Brigade de recherches de la gendarmerie, l'affaire a été bouclée en moins de 24 heures. Le commandant décidera de la procédure à savoir s'ils iront en Flagrant délit ou subir une procédure d'instruction qui sera ouverte.