Les Assises des Médias vont être lancées le jeudi 24 août, informe la CAP

La Coordination des Associations de Presse du Sénégal (CAP) informe que les Assises nationales des Médias vont être lancées le jeudi 24 Août 2023 à la Maison de la Presse Babacar TOURÉ.



« Il s'agit, durant ces assises, de définir une vision globale à moyen et long terme, afin :d'une part, de faire du secteur de l'information et de la communication un levier stratégique dans le processus de consolidation de la démocratie et de la liberté d'expression, pour le renforcement des valeurs de paix, d'unité et de solidarité nationales; et d'autre part de l'ériger en pole économique à valeur ajoutée, pourvoyeur d'emplois non précaires », lit-ont dans le communiqué de la CAP



Qui ajoute: « Les acteurs des Médias, de la Société civile, du secteur public, de la scène Politique, du secteur économique, etc., sont conviés à cet important rendez-vous »



La CAP s'est inscrite dans une démarche inclusive pour une participation de qualité de toutes les composantes de la société sénégalaise. Durant ces assises nationales, la réflexion portera sur la situation des médias sénégalais et sur les solutions pouvant apporter des réponses durables aux maux et contraintes qui pèsent sur la presse, indique le document.