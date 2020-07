Les Émirats arabes unis ont lancé avec succès leur première sonde vers Mars

Objectif Mars. La sonde émiratie Al-Amal (Espoir) a été lancée avec succès lundi 20 juillet depuis le Japon. Cette première mission interplanétaire arabe doit rejoindre l'orbite de Mars dont elle devra fournir des images pour mieux comprendre son atmosphère et son climat.



Le décollage de cet engin spatial non habité, retransmis en ligne et en direct, a eu lieu comme prévu depuis le centre spatial de Tanegashima (sud-ouest du Japon) à 6 h 58 heure locale (dimanche 21 h 58 GMT), après deux reports la semaine dernière en raison du mauvais temps.



Quasiment une heure après le décollage, des applaudissements ont retenti dans la salle de contrôle japonaise quand la sonde s'est séparée de son lanceur H-IIA numéro 42 de la société nippone Mitsubishi Heavy Industries.



Le décollage a aussi été vécu avec fierté et émotion dans les Émirats arabes unis. Le Burj Khalifa de Dubaï, la plus haute tour du monde, avait symboliquement projeté un compte à rebours de dix secondes sur son immense façade avant le décollage.