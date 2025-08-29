Les États-Unis bloquent la participation de responsables palestiniens à l’AG de l’ONU

Les États-Unis ont interdit à plusieurs responsables palestiniens de participer à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies (AG de l’ONU) à New York, une décision qui survient alors que plusieurs pays occidentaux se préparent à reconnaître l’État de Palestine.



Dans un communiqué publié vendredi, le département d’État a indiqué que, « conformément à la législation américaine, le secrétaire d’État Marco Rubio refuse et révoque les visas des membres de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l’Autorité palestinienne (AP) en amont de la prochaine AG de l’ONU ».



Washington accuse l’OLP et l’AP de ne pas avoir renoncé au terrorisme, d’inciter à la violence et de mener des « campagnes de guerre juridique internationale » devant la Cour pénale internationale (CPI) et la Cour internationale de Justice (CIJ).



Le communiqué ajoute que « les États-Unis restent ouverts à une reprise des échanges, dans le respect de nos lois, si l’AP et l’OLP remplissent leurs obligations et prennent des mesures concrètes pour revenir sur une voie constructive de compromis et de coexistence pacifique avec l’État d’Israël ».