Les États-Unis donnent 21 millions de dollars d’aide militaire au Niger

L’aide militaire américaine est déjà en train d’arriver au Niger depuis une semaine. Treize blindés de type Mamba, 86 systèmes radio et 4 containers ont été remis au ministère nigérien de l’Armée.



47 autres véhicules tactiques blindés doivent encore être acheminés, ainsi que des pièces de recharge et des équipements de protection individuels. Des équipements destinés aux militaires nigériens engagés dans les opérations anti-jihadistes au sein de la force G5 Sahel réunissant le Niger mais aussi le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie.



En février, les États-Unis vont aussi fournir un avion de transport Hercule C 130 après avoir formé pilotes, équipages et mécaniciens. Ce type d’aide n’est pas une première, loin de là. En 2015, deux avions de surveillance et un bâtiment de communication militaire ont été offerts au Niger.



Depuis plusieurs années Washington ne cesse d’augmenter sa présence militaire au Niger contre les jihadistes. Soldats américains et nigériens font patrouilles communes et combattent côte à côte dans le nord du pays à Agadez. À coup de plusieurs millions de dollars, les États-Unis ont également construit une base de drones armés leur permettant de traquer les jihadistes dans toute la bande sahélienne.