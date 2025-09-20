Réseau social
Les États-Unis prévoient de vendre 6 milliards de dollars d'armes à Israël

Selon le Wall Street Journal, l’administration Trump va demander au Congrès d’approuver la livraison d’un énorme stock d’armes à Israël. Un paquet d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars afin de soutenir l’effort de guerre israélien.



Comme un pied de nez à la France, à la Belgique  ou au Royaume-Uni  qui vont reconnaître l’État de Palestine dans quelques jours et malgré les frappes israéliennes visant le Qatar  il y a une dizaine de jours, les autorités américaines vont proposer au Congrès une livraison de 6 milliards de dollars d’armes à destination d’Israël.

Selon le Wall Street Journal qui révèle l’information, cette livraison comprendra trente hélicoptères de combat, plus de 3 000 véhicules d’infanterie - des véhicules d’assaut ou de transport de troupes -, et 750 millions de dollars de matériel et de pièces détachées.
 
Si les parlementaires américains approuvent cette livraison, elle n’aura lieu que dans deux ou trois ans. Mais le message est clair et le moment choisi avec soin : Le gouvernement de Trump soutient Israël coûte que coûte, y compris en pleine offensive contre la ville de Gaza.
 
À ce stade, la diplomatie américaine sollicite l’accord de deux commissions spécialisées, celles des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre des représentants. Et si les responsables de ces deux organes parlementaires signent, le texte sera notifié au Congrès.
 
Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a déjà approuvé plus de 12 milliards de ventes d’armes à l’armée israélienne et le département d’État précisait au mois de mars que l’administration américaine continuerait d’employer tous les moyens à sa disposition pour soutenir la sécurité d’Israël.
Rfi

Samedi 20 Septembre 2025 - 12:17


