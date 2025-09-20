Les États-Unis prévoient de vendre 6 milliards de dollars d'armes à Israël

Selon le Wall Street Journal, l’administration Trump va demander au Congrès d’approuver la livraison d’un énorme stock d’armes à Israël. Un paquet d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars afin de soutenir l’effort de guerre israélien.

Rfi

