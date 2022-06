Les États-Unis veulent renforcer leurs liens économiques avec l'Afrique

Nous voulons « un partenariat basé sur le respect mutuel et sans exploitation ». C'est la promesse faite mardi par Don Graves à destination des Africains. Un discours que le secrétaire américain adjoint au Commerce n'a cessé de prononcer tout au long de sa tournée en Afrique de l'Ouest la semaine dernière. D'Abidjan à Accra en passant par Dakar, il a plaidé auprès des dirigeants rencontrés pour un renforcement des échanges commerciaux avec le continent, actuellement estimés à 50 milliards de dollars, moins que le rival chinois, qui a porté les siens à 64 milliards.



Un plan pour plus d'électricité pour les ménages

Pour consolider la présence américaine, l'administration Biden mise sur des investissements dans les infrastructures et le secteur énergétique. Le diplomate américain a rappelé l'accord conclu il y a quelques jours pour construire des hôpitaux en Côte d'Ivoire ou encore le plan « Power Africa » pour fournir de l'électricité aux ménages.



Et pour attirer les investissements du secteur privé, inquiet de l'insécurité. Don Graves a souligné que la stabilité ne serait assurée qu'en soutenant les pays démocratiques. Enfin, sur la guerre en Ukraine, le diplomate américain a évoqué la volonté de Washington d'assurer l'approvisionnement en denrées alimentaires et en engrais vers les pays africains, durement touchés par la crise.