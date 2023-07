Les Jeux de la Francophonie lancés dans l'allégresse à Kinshasa

La cérémonie d’ouverture des Jeux de la Francophonie à Kinshasa a accueilli du bon monde ce vendredi 28 juillet au Stade des Martyrs. Autour du président de la République de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, étaient présents le président du Togo Faure Gnassingbé et les Premiers ministres du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Congo-Brazzaville. La France était, elle, représentée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.



Au cours d’une cérémonie où les différents intervenants ont voulu magnifier les liens qui unissent les pays francophones, le maître de cérémonie a tenu à mettre l’accent sur le « changement de narratif, de paradigme, de perspective » de la RDC qui s’est matérialisé, entre autres, par l’organisation de ces IXe Jeux de la Francophonie. C’est sur le même registre qu’est resté le ministre des Affaires étrangères du Congo, Christophe Mutundula, qui a insisté sur le fait que « les infrastructures construites étaient financées à 100% par l’État congolais ».



Tshisekedi dénonce « les agressions et pillages »

Après le discours de l’administratrice de la Francophonie, très fleuri et parsemé de métaphores valorisant la jeunesse francophone et la langue française, le président Félix Tshisekedi a tenu à invoquer l’esprit des chantres de la Francophonie en citant « Léopold Sédard Senghor, Habib Bourguiba et Norodom Sihanouk ». Mais le chef de l’État congolais n’a pas pu s’empêcher de profiter de la tribune pour dénoncer « l’agression et les pillages » dont son pays est victime « avec l’appui de certains pays voisins ».



Mais il est certain que les Congolais présents au stade ne vont retenir que le spectacle qui a suivi. De mémoire de Kinois, « on n’avait jamais vu ça depuis le combat Ali-Foreman en 1974 ». Une prestation haut en couleurs sous le thème des richesses naturelles du pays, de la jeunesse congolaise et bien sûr des incontournables sapeurs. Le clou du spectacle sera l’apparition de la superstar Fally Ipupa qui a enflammé les spectateurs avec ses deux tubes : « May day » et « Bloqué ».