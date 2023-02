Les Lakers célèbrent LeBron James, le meilleur marqueur de l’histoire

Ils étaient même devant à la pause (58-50), avant qu’Antetokounmpo ne se mette en mode “Greek Freak” (monstre grec) en réussissant 23 points dans la seconde période (10 rbds, 5 passes), bien aidé par Khris Middleton (22 pts) efficace en sortie de banc. Les Bucks enchaînent un 9e succès de rang qui les rapproche à une victoire de Boston, leader à l’Est. Les Lakers restent engoncés en 13e position à l’Ouest, bien loin des playoffs, après ce troisième revers d’affilée.

Le leader Denver battu

Denver, leader de cette conférence, a de son côté entamé par un revers à Orlando son mini-road-trip à l’Est (115-104). Et ce sont les remplaçants qui ont été “Magic” pour permettre au 13e de la Conférence Est de s’offrir cette victoire prestigieuse, Cole Anthony (7 passes, 7 rbds, 3 contres) et Bol Bol (8/11 aux tirs) inscrivant 17 points, en complément des 19 marqués par le titulaire Wendell Carter Jr.

Orlando a compté jusqu’à 19 unités d’avance, jusqu’à ce que Aaron Gordon (37 pts à 15/21, 13 rbds) ramène Denver à -3 (84-81) avec un panier primé en fin de troisième quart-temps. Auteur de 10 de ses 29 points (12 rbds, 6 passes) dans le suivant, le double MVP en titre Nikola Jokic n’a néanmoins pas suffi à remettre son équipe sur le chemin.

Atlanta stoppe les Suns

A Atlanta, Trae Young a surgi en seconde période, durant laquelle il a réussi 25 de ses 36 points, pour permettre aux Hawks (8e à l’Est) de stopper Phoenix (116-107) qui restait sur trois succès. Le meneur, très actif (12 passes, 7 rbds) jusqu’à l’excès parfois avec 9 ballons perdus, a été bien épaulé par Dejounte Murray (19 pts).

Côté Suns (6e), qui viennent de réussir le gros coup de la fin du mercato en attirant Kevin Durant, convalescent d’une entorse à un genou, c’est Josh Okogie qui s’est illustré en sortie de banc (25 pts), Chris Paul se contentant de 15 points et 8 passes, en l’absence de Devin Booker, ménagé. Enfin, Brooklyn (5e) a entamé positivement son après-Durant/Irving, en battant Chicago (116-105), grâce notamment à Spencer Dinwiddie (25 pts). Zach LaVine a vainement brillé (38 pts) chez des Bulls qui végètent au 9e rang.

Comme 48 heures plus tôt, Kareem Abdul-Jabbar, précédent détenteur du record, était présent au sein de la Crypto.com Arena, pour voir son successeur s’adresser aux supporters au centre du parquet, vêtu d’un costume - il n’a pas joué contre Milwaukee - et une nouvelle fois entouré de sa mère, de sa femme et de ses trois enfants. Les Lakers n’ont cependant pas particulièrement démérité, à l’image de Dennis Shroder (25 pts, 12 passes) et d’Anthony Davis (23 pts, 16 rbds).