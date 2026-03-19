Korité : La lune aperçue à Kébémer et dans plusieurs localités du Djolof

L'apparition du croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan a été signalée ce jeudi soir dans plusieurs zones du Sénégal. À Kébémer, précisément au quartier Diamaguène, Serigne Mouhamed Wack Diop a confirmé avoir aperçu l'astre, un témoignage soutenu par sa mère, présente sur les lieux au moment de l'observation.



Le signalement s'est étendu à la zone du Djolof, où la lune a également été observée dans les localités d'Affé et de Mboussobé. À Affé, Cheikh Tidiane et les membres de sa famille ont affirmé avoir eu le « plaisir de la voir », rejoignant ainsi les témoignages recueillis auprès des habitants de Mboussobé.



Ces observations locales, documentées par des contacts directs, interviennent alors que les fidèles attendent la confirmation officielle des instances religieuses nationales. La multiplication de ces témoignages à travers le pays confirme l'imminence de la célébration de l'Aïd Al-Fitr (Korité).

