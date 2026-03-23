Thiès: un militant du parti au pouvoir jugé en flagrant délit ce mardi pour "offense au chef de l’Etat"

A Thiès (ouest), le nommé Sidikh Traoré, âgé de 39 ans et militant du parti Pastef (pouvoir), a été interpellé par la Section de recherches (Sr), le 18 mars 2026. Placé sous mandat de dépôt pour offense au Chef de l'Etat, le chroniqueur de la chaîne "Allô Sénégal" sera jugé en flagrant délit, ce mardi 23 mars.



Pour rappel, le chroniqueur avait traité le Président Diomaye Faye de "traitre" de la Nation. «Un traitre restera un traitre», avait-il ajouté.



Selon le journal Libération, lors de son audition, le mis en cause a déclaré devant les gendarmes qu’il s’adressait à « un frère de parti » et que sa sortie était une « réponse politique » adressée à la « Coalition Diomaye Président ». Il a cependant retiré ses propos et présenté ses excuses au chef de l'Etat.

