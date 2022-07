Les "Lionnes" du Sénégal qualifiées aux barrages du Mondial après leur victoire aux tirs au but contre Tunisie

L'équipe nationale féminine de football du Sénégal quitte ce dimanche la Coupe d'Afrique des Nations avec un ticket pour les barrages de la Coupe du monde 2023 qui vont se jouer du 17 au 23 février prochains en Nouvelle-Zélande. Les "Lionnes" ont remporté le match de classement qui les opposait à la Tunisie.



Après 90 minutes âprement disputées, les deux sélections qui ont fait match nul et vierge à l'issue du temps réglementaire ont dû se départager aux tirs au but. Cette fois-ci, les Sénégalaises ont eu plus de chance en s'imposant par 4 tirs au but à 3.



Bineta Seck et ses coéquipières vont essayer d'aller arracher un des deux tickets qualificatifs à la Coupe du monde 2023 lors du tournoi intercontinental de février prochain qui va réunir 10 équipes nationales.