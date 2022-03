Les Lions attendus à Dakar ce samedi

Après la défaite contre l'Égypte (1-0) à l'issue du match aller des barrages de la Coupe du monde 2022, les Lions du Sénégal sont attendue à Dakar ce samedi.



C'est à bord d'un vol spécial que la délégation sénégalaise va effectuer le trajet Caire - Diamniadio. Les joueurs et l'ensemble de la Délégation sont attendus au plus tard vers midi.



Une séance d'entraînement est prévue ce samedi, aux alentours de 17h00, sur le nouveau terrain annexe de Diamniadio. Sadio Mané et autres auront au moins trois galops avant la deuxième manche des barrages, le mardi 29 mars à 17h30 GMT au stade Abdoulaye Wade.



Les Égyptiens quant à eux sont attendus à Dakar le dimanche 27 mars. Soit 48 heures avant le deuxième acte.