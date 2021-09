Les Premiers ministres d'Inde, du Japon et d'Australie conviés à Washington le 24 septembre

Joe Biden veut muscler les alliances des États-Unis face à la Chine. La Maison Blanche annonce ce lundi que le président américain recevra le 24 septembre à Washington les Premiers ministres d'Inde, du Japon et d'Australie. Un sommet quadrilatéral pour essayer de « renforcer les liens et approfondir la coopération » face au Covid-19, face au changement climatique ou encore au nom de l'engagement pour une « région indo-pacifique ouverte et libre ».