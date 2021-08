Les adieux larmoyants de Messi bouleversent la presse européenne, l'Inter Milan a désigné le successeur de Lukaku

Les larmes de Lionel Messi, image historique pour le football mondial



Un moment fort en émotions pour tous les amoureux du ballon rond. Qu'on soit supporters du Real Madrid ou du FC Barcelone, qu'on soit pro-Ronaldo ou pro-Messi, il était difficile de rester insensible face aux larmes de l'une des plus grandes légendes de notre sport. Forcément en ce lundi matin, c'est tout la presse espagnole qui est en deuil. «Tous les culés pleurent avec toi», titre Sport en reprenant quelques déclarations fortes de l'Argentin lors de son passage dans l'auditoire du Camp Nou. Les larmes de la Pulga en gros plan sur le quotidien AS, accompagné de ce qui restera probablement comme LA déclaration forte de cette conférence de presse : «j'ai fait tout mon possible , je voulais rester.» De quoi bouleverser l'ensemble de la presse européenne.



Rencontre Harry Kane - Nuno Espírito Santo



Aujourd'hui devrait avoir lieu une réunion décisive pour l'avenir de Harry Kane, annoncé avec insistance à Manchester City. L'entraîneur Nuno Espirito Santo et le buteur des Spurs vont s'entretenir pour la première fois depuis l'arrivée du tacticien portugais, comme l'explique le ### Daily Mail. Ce dernier va tout tenter pour convaincre le capitaine de Three Lions de rester. Reste à savoir s'il saura trouver les mots justes. A noter que l'intéressé a repris le chemin de l'entraînement, alors que la semaine dernière, la presse anglaise s'enflammait sur ses absences qui n'étaient en réalité dû qu'à cause d'une période d'isolement.



Le successeur de Romelu Lukaku a été trouvé par l'Inter Milan



Romelu Lukaku de retour à Chelsea, ce n'est plus qu'une question de temps. L'Inter Milan s'est déjà penché sur son remplaçant, et d'après la Gazzetta dello Sport, c'est Edin Dzeko, l'attaquant de l'AS Roma qui devrait débarquer. Une offre de l'ordre de 4,5M d'euros devrait suffire pour s'attacher les services du buteur bosnien. Dans l'édition romaine du Corriere dello Sport, on nous explique que le directeur sportif des Giallorossi Tiago Pinto aurait déjà anticipé son départ avec Alexander Isak qui plairait beaucoup à José Mourinho