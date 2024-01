«Les aéroports de Cap-Skirring et de Ziguinchor seront fonctionnels sous peu» (ministre)

Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue a inspecté hier mardi les chantiers des aéroports de Cap-Skirring et de Ziguinchor pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Il a estimé que des défis extérieurs tels que les inondations ont entravé le déroulement des travaux.



« Les travaux progressent. Le chantier de Ziguinchor est bien engagé, les bâtiments sont en phase avancée, et la poursuite de la piste est prévue dans le cadre du partenariat avec Eiffage », a déclaré M. Mbengue. Il a soutenu qu’il s'attend à ce que ces aéroports soient opérationnels très prochainement. « Nous espérons que ces aéroports seront bientôt opérationnels, pour le bénéfice du Sénégal et de ses habitants », a-t-il ajouté à la fin de sa visite, sans fournir plus de détails.



Selon Le Quotidien, le ministre a promis la publication prochaine d'un document détaillé, émanant de ses équipes techniques, sur l'état d'avancement des travaux, les problèmes rencontrés et les pistes envisagées pour y remédier.