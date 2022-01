Les anciens de la SOTRAC, d’Ama Sénégal et de l’ex-Sias suspendent leur grève de la faim

Les anciens travailleurs de l'ex Sias, d'Ama Sénégal et de la Sotrac ont décidé jeudi, de mettre fin à leur mot d'ordre de grève de la faim. Mais cette décision relève plus d'une suspension temporaire que d'une levée définitive de leur mouvement d'humeur qui a duré une semaine.



Selon « Les Échos », qui donne l’information, ceci a été décidé suite à une médiation de Mame Mactar Guèye de l'Ong Jamra et de Thierno Ndome Ba avec les grévistes.



La décision a été officialisée jeudi, à Pikine en présence du coordonnateur de l'Unité de coordination et de gestion des déchets (UCG) Mass Thiam. Ce dernier, qui a échangé avec les anciens travailleurs de la SOTRAC, d’Ama Sénégal et de l’ex Sias, a promis de faire le plaidoyer auprès des autorités étatiques afin d’éponger les sommes dues via un moratoire de paiement. Mais également de mettre le médecin de l'Ucg à la disposition des ex grévistes pour des visites médicales, pour s'assurer qu'ils vont recouvrer tous leurs moyens physiques.



Toutefois, après avoir salué la démarche du Coordonnateur national de l'Ucg, Madani Sy leur porte-parole a menacé de reprendre le flambeau de la lutte si les prochaines négociations ne donnent pas de résultat.