Les anciens militaires invalides trouvent un consensus avec le ministère des Forces armées avec un délai d’une semaine

Le colonel Arfan Sarr, secrétaire du ministre des Forces armées, a reçu une délégation de cinq (5) personnes envoyée par le collectif des militaires invalides. Après une discussion, ils se sont dirigés vers l'office des anciens combattants, où ils ont tenu un point de presse pour partager les conclusions de leurs échanges.



"Le Colonel Arfan Sarr nous a accueillis, le ministre étant actuellement en voyage. Il nous a présenté des dossiers en expliquant que depuis le 20 février, une lettre a été envoyée au ministère des Finances, restée sans réponse. Il nous a informés que plus de 1100 personnes attendent toujours d'être payées. Notre souhait est d'être reçus par Macky Sall pour lui exposer la situation."



Ousseynou Fall a déclaré qu'une semaine a été accordée à leur ministère de tutelle pour répondre à leur requête. À défaut, ils envisagent de se rendre devant le palais présidentiel. De son côté, Ibrahima Ndoye a menacé de s'immoler devant le palais pendant le dialogue si leurs demandes ne sont pas satisfaites par Macky Sall d'ici lundi ou mardi prochain. "Si un homme en vient à s’immoler, c’est parce qu’il n’en peut plus. Si d'ici lundi ou mardi le président ne nous paie pas, j’irai devant le palais pour m’immoler", a-t-il menacé, rappelant son geste antérieur d'auto-immolation devant le ministère des Forces armées.



Les anciens militaires invalides dénoncent également des promesses non tenues et des manipulations d'informations par certains services. Selon Ousseynou Fall, "la DIRPA a menti en affirmant que nous avons été payés, alors que c’est faux. Ils ont publié un communiqué prétendant nous avoir rémunérés pour sauver leur honneur, mais nous tenons à préciser que cela n'est pas le cas."



Depuis le 18 décembre, les invalides militaires n’ont pas reçu leurs médicaments, certains coûtant plus de 50.000 FCFA. Selon certaines réactions, leur pension ne suffit pas à couvrir ces frais. "Nous sommes d'anciens militaires invalides, et ce que nous avons fait, nous l'avons fait par conviction. Nous remercions le Président Macky Sall pour la commission et les mesures prises en faveur des invalides. Cependant, ceux chargés de mettre en œuvre ces décisions ne remplissent pas leur mission. Ils ont procédé à une sélection en laissant de côté certains d'entre nous, ce qui est injuste. Nous avons écrit aux ministères des Forces armées et des Finances, mais n'avons reçu aucune réponse.



Ousseynou Fall a ajouté : "Les politiques sont là pour eux-mêmes, ne respectant pas les instructions de Macky Sall. Ils nous ont fait croire que l’argent était disponible, nous ont appelés pour annoncer le paiement à certains et laisser les autres sans explication. Nous avons refusé cette proposition, mais jusqu’à présent, rien n'a été fait, alors que certains ont été payés", a-t-il critiqué.



Au total, plus de 2000 militaires invalides étaient concernés, mais près de 1100 d'entre eux n'ont toujours pas reçu de paiement.