Les arrestations tous azimuts des partisans de Sonko se poursuivent

Depuis l’éclatement de l’affaire opposant le chef de file du parti Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, à la jeune fille Adji Sarr, les arrestations se poursuivent contre ses partisans. L’arrestation de l’épouse de l’administrateur de Pastef en est l’illustration parfaite. D’autres sont dans le viseur du pouvoir en place.



Le coordonnateur de Pastef de la commune de Diass, Youssou Ciss et le secrétaire général, Ibrahima Sokhna Mbengue informent que leur frère (de parti) Abdoulaye Faye a été arrêté d’une manière arbitraire par les forces de l’ordre à sa sortie de chez Ousmane Sonko.



Selon eux, Abdoulaye Faye s’était rendu au domicile du leader de Pastef pour une visite de courtoisie et de soutien comme tout bon ami et responsable.