Les boulangers annoncent la hausse du prix du kilo de pain

«Chaque jour, vous voyez l’ouverture d’une boulangerie sans autorisation. Nous subissons des problèmes risquent à la longue de pousser certains boulangers à fermer. Nous souhaitons que l’Etat règlement cette situation avec l’autorisation pour qu’avant qu’il y ait ouverture, qu’il y ait autorisation», lance-t-il.

Les Boulangers du Sénégal annoncent une augmentation du prix du pain. Désormais, le kilo passe de 150 F Cfa à 200 F Cfa. Une décision pour dénoncer le dysfonctionnement de la libre concurrence entre les meuniers et l’ouverture anarchique des boulangeries.«Cela fait plus d’un an que nous avons eu à faire des concertations avec tous les acteurs de la filière boulangère, c’était en décembre 2017, et, il y a eu des conclusions suite à ces assises », informe Joseph Diabe membre de la Fédération des boulangers du Sénégal qui dénonce la non applicabilité de ces conclusions.«Jusqu’à nos jours , il y a eu des problèmes pour l’application des ces conclusions. On ne comprend pas la position de l’Etat qui avait pris l’engagement de faire respecter ces conclusions et jusqu’à présent rien n’est fait», peste-t-il. Avant de dénoncer l’ouverture anarchique des banlangerie.