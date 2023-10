Les candidatures de Aly Ngouille Ndiaye et de Mame Boye Diao ne changeront rien dans l'électorat de BBY (cadre APR)

Le Directeur des domaines et cadre au sein de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), Mamadou Gueye, n'est pas inquiété par les candidatures dissidentes de Aly Ngouille Ndiaye, ministre démissionnaire de l'Agriculture et Mame Boye Diao, ancien directeur de la Caisse de dépôt et de consignation. Selon lui, ces deux ex-responsables de leur parti ne pèsent pas lourd.



« Je ne parle même pas de son Linguère natale. Mais les responsables au niveau du Djolof ont presque à l'unanimité salué le choix du président Macky Sall et se sont alignés. Et celà montre qu' on ne perdrait pas grandement», a-t-il dit à la RFM, sur le cas de Aly Ngouille Ndiaye.



Quant à Mame Boye Diao maire de Kolda, Mamadou Gueye a fait savoir que lorsqu'il a décidé de tracer sa voix, son premier adjoint a manifesté son choix de rester au sein du pouvoir. Et ce n'est pas seul. Le maire de Djida Thiaroye Kao a soutenu que plusieurs autres responsables se sont manifestés pour dire qu'ils ne suivront pas Mame Boye Diao dans son aventure.