Les cheminots à la retraite ont barré le chemin de fer ce jeudi matin à Thiès

On connaissait des manifestants qui manifestaient leur colère en barrant la Route nationale. Mais de mémoire de natif des années 1980, c'est la première fois que des Sénégalais bloquent un chemin de fer pour revendiquer leurs droits.

Les retraités de la société transnationale des chemins de fer ont pris d'assaut la gare de pour se dresser sur les rails et empêcher le train de desservir la ligne Thies-Dakar. Ces personnes du troisième âge réclament leurs indemnités de départ à la retraite aux autorités. Ils disent attendre depuis deux ans la réaction de ces dernières, mais toujours rien.



C'est vers 6h 30 que les vieux revendicateurs ont commencé leur mouvement. Les passagers ont dû descendre du train pour négocier. Et il a fallu que le commissaire de la police centrale vienne demander avec toute le diplomatie qui sied aux manifestants de faire preuve de compréhension pour que ces derniers décident de surseoir à leur mouvement.

Cependant, ils ont lancé un avertissement aux autorités. Si rien n'est fait pour régler leur payer leurs indemnités qui tournent autour de 800 millions Fcfa, ils menacent de débarquer prochainement à la gare en compagnie de leurs différentes familles pour se coucher sur les rails.