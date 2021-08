Les chiffres fous de l'opération Messi, Guardiola a tranché entre Messi et Kane

Les chiffres fous de l'opération Messi

Lionel Messi continue de faire la Une des médias sportifs ce samedi matin. Si l'Argentin est toujours sans contrat en ce début de mois d'août, cela ne devrait pas durer comme l'indique le Parisien "Messi à Paris, c'est oui ! ". L'Equipe annonce également que le club de la capitale a lancé son offensive pour tenter de signer la Pulga au PSG. Un contrat de deux ans, ainsi qu'une en option, attendrait l'Argentin, en y ajoutant une prime à la signature de 30 M€ selon la presse espagnole. Des chiffres qui le placerait comme joueur le mieux payé au Paris-Saint-Germain avec 40 M€ annuels, devant Neymar et ses 35 M€ annuels. Bien aidé par l'assouplissement du fair-play financier, le PSG ne souhaite pas passer à côté d'une telle opportunité.



Pep Guardiola a tranché entre Lionel Messi et Harry Kane

Si Manchester City faisait partie des concurrents au PSG pour signer Lionel Messi il y a quelques mois, l'entraîneur des Skyblues assure son envie de faire de Jack Grealish son numéro 10 à City. Le Daily Mirror relate même que Guardiola est fou d'Harry Kane. Le Daily Star évoque aussi la traque qu'opère Pep Guardiola pour Harry Kane. Une opération rendue difficile par les dirigeants de Tottenham. Comme relaté dans les pages intérieures du Daily Mail, l'attaquant Anglais explique ne pas avoir refusé de s'entraîner. "Cela fait presque dix ans que j'ai fait mes débuts chez les Spurs. Pour chacune de ces années, vous - les fans - m'avez montré un soutien et un amour total. C'est pourquoi cela fait mal de lire certains des commentaires qui ont été faits cette semaine, mettant en doute mon professionnalisme", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Un message qui a le mérite d'être clair.



La finale des Jeux Olympiques ce samedi

A 13h30, heure française, le Brésil et l'Espagne s'affronteront pour déterminer le vainqueur de cette édition 2020 des Jeux Olympiques. C'est Marco Asensio qui fait la Une du quotidien As ce samedi matin. L'ailier du Real Madrid tentera d'offrir la deuxième médaille Olympique dans l'histoire de la Roja. Quant au Brésil de Dani Alves, un titre est à défendre suite au sacre à Rio en 2016. Les deux sélections peuvent déjà se venter d'avoir entre leurs mains une génération dorée pour le futur.