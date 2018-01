Les condoléances de l’Archevêque de Dakar à la communauté mouride

«C’est avec tristesse et grande peine que j’ai appris le rappel à Dieu de Serigne Sidy Moctar Mbacké, khalife général des mourides. Je voudrais en cette circonstance présenter mes condoléances attristées à sa famille et à toute la communauté mouride et même toute la population sénégalais », a indiqué Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar qui présentait ses condoléances à la communauté musulmane, suite au décès de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké.



De cet homme, Monseigneur Ndiaye dira : «C’est une belle figure qui s’en va, empreinte de simplicité, d’homme de Dieu, retirée du monde et qui nous aura laissé le souvenir de son sourire très accueillant».



Saluant l’attention que le défunt Khalife accordait à la communauté chrétienne, l’Archevêque de Dakar a présenté ses condoléances «au nom de la communauté chrétienne en communion avec les évêques et particulièrement avec Mgr André Guèye, chargé des relations islamo-chrétiennes».



Et d’assurer leur «communion dans la prière » avec la communauté mouride. Et, ajoute-t-il, «nous demandons à notre Seigneur de l’accueillir, dans son humilité et sa simplicité auprès de lui».