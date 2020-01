Les dates d’organisation de la CAN 2021 seront connues le 15 janvier

Les dates d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations prévue au Cameroun en 2021 seront connues le 15 janvier prochain à l’issue d’une réunion entre la Confédération africaine de football (CAF) et les autorités camerounaises, a annoncé ce jeudi le président Ahmad.



’’Elles seront données le 15 janvier prochain. Nous allons nous réunir au Cameroun et prendre cette décision avec les représentants de l’État camerounais et ceux du football africain’’, a dit le président de la CAF lors d’un entretien avec RFI.



Si les dates officielles ne sont pas encore connues, il semble que cette édition n’aura pas lieu en été comme celle jouée en Egypte, a indiqué le président de la CAF.



’’Non ! En Afrique, l’été au nord du continent n’a rien à voir avec l’été au sud. Il faudrait que quelqu’un vérifie ma déclaration au Symposium de Rabat (en juillet 2017) au moment où nous avions annoncé une CAN à 24 en juillet’’, a rappelé le président de la CAF estimant que l’instance qu’il dirige doit accepter d’être flexible par rapport à la météo.



Au sujet du chevauchement de la CAN et du nouveau Mondial des clubs, il évoque la nécessité d’avoir des discussions entre les différents responsables du football mondial.



’’Nous allons nous mettre autour d’une table et trouver des solutions et vous savez, il y a toujours des arrangements’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



Dans le même entretien, le président Ahmad a informé que la Guinée équatoriale et le Nigeria ont envoyé leurs candidatures pour l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine. ’’Le lieu sera décidé lors de la prochaine session du Comité exécutif’’, a-t-il indiqué.



