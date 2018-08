Les déguerpis du terrain de Niary Tally commettent Me El Hadji Diouf et annoncent des plaintes contre le préfet, le maire et...

Les occupants du terrain de Niary Tally qui ont été déguerpis à moins de 15 jours de la Tabaski ne comptent pas se laisser faire. «Victimes d’agression depuis plusieurs années», leur avocat, Me El Hadji Diouf a annoncé des plaintes contre les autorités à savoir, le maire de la localité, le préfet et le commissaire qu’il considère comme des «bandits».



Face à la presse ce mardi, la robe noire accuse la mairie de Biscuiterie «d’agression» sur des pauvres «GoorGorlou » (débrouillards, ndlr), tout en dégageant la responsabilité de la Sicap Sa dans cette affaire.



«Depuis une dizaine d’année la mairie de Biscuiterie cherche à récupérer ce terrain (sise à Niary Tally) et à récupérer les alentours. Pourtant, précise-t-il, le terrain de football en question, la Sicap les a laissés à la mairie et à l’équipe de Biscuiterie. Mais, les gens de la mairie sont gourmands. Ils veulent tout prendre alors que le terrain ne leurs appartient pas», peste Me El Hadji Diouf.



Pour répondre à ce qu'il appelle «du vrai banditisme», lors de l'opération de déguerpissement, l'avocat informe que des «plaintes ont été prévues pour les personnes incriminées à savoir le maire de la localité, le commissaire de police et le Préfet ».



L'air très inquiet, ces commerçants renseignent que : «les autorités leurs ont informé qu'elles viendront demain, mercredi 28 août 2018 pour construire le mûr de clôture du terrain».