Les délégués de la Chambre de Commerce au secours des stagiaires expulsés après deux ans de service

Les délégués de la Chambre de Commerce de Dakar ont fait face à la presse ce jeudi 3 septembre 2020 pour dénoncer l'expulsion, sans préavis, de quatre (4) stagiaires qui ont servi 2 ans dans ladite structure.



Le porte-parole du jour El Haj Abdou Diawara a lancé quelques interrogations

"Comment tu peux arrêter des stagiaires aujourd'hui et demain reprendre d'autres ? Et l'expérience qu'ils ont ? Les deux ans qu'ils ont faits avec nous ici, travaillant nuit et jour sans que les heures supplémentaires leur soient payées ? Ils travaillaient plus de 72 heures par mois, pour ne recevoir que des indemnités de stage", a pesté le syndicaliste.



Avant de révéler qu'au même moment, le président de la Chambre a engagé des membres de sa famille comme nouveaux stagiaires.



Les délégués ont interpellé le ministre du Commerce Aminata Assom Diatta pour qu'elle réagisse aux problèmes qui, selon eux, secouent le climat social de la Chambre de commerce de Dakar.



Un des stagiaires expulsés est venu appuyer les propos du syndicaliste Abdou Diawara. "Ce qui se passe, c'est de l'injustice comme l'a dit Monsieur Diawara. Nous étions là-bas depuis deux ans et nous travaillions normalement comme tout autre agent. Nous faisions des heures supplémentaires sans être payés. Quand l'actuel président, Abdoulaye Sow est venu, il s'est levé un bon jour et il a arrêté notre contrat. Si on nous arrête pour dire qu'il y a un déficit financier, on peut comprendre, mais ils nous a arrêtés et il a amené ses parents donc le fait de ne pas appartenir à la famille de l'actuel président, est un délit", déplore Moctar Ndiaye. Qui lance un appel aux autorités sénégalaises pour qu'on leur rétablisse dans leurs droits.