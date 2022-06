Les députés Déthié Fall, Mame Diarra Fam et le maire Ahmed Aidara face au juge ce lundi

Les députés de l’opposition, Déthié Fall, Mame Diarra Fam et le maire de Guédiawaye, Ahmed Aidara feront face au juge lundi. Ils seront jugés en flagrants délits y compris l’activiste Guy Marius Sagna, en prison à Ziguinchor.



Le trio a été arrêté lors de la marche interdite de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin. Leurs procès ont été calés une première fois avant d’être renvoyés. Ahmet Aïdara, attrait devant le tribunal Pikine-Guédiawaye, pour des «raisons administratives» non précisées.



Les deux députés, parce que la salle du tribunal de Dakar initialement choisie pour leur jugement, ne pouvait pas contenir 84 personnes



Ce lundi, le sort des trois membres de Yewwi Askan Wi devrait être clarifié. Ils sont poursuivis pour « participation à une manifestation non autorisée, provocation d’un attroupement et trouble à l’ordre public ».