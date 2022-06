Les derniers préparatifs au mémorial du héros national Lumumba, À Kinshasa

À l’échangeur de Limete, au bruit de la circulation s’ajoute celui des travaux. Alex Tshamala est le concepteur du mausolée qui va accueillir la dépouille de Patrice Lumumba : « C’est ça l’axe de ce site, explique-t-il en se mettant au milieu de l’échangeur. Et quand vous allez en fin de perspective, c’est là que vous avez le mémorial où reposera finalement notre héros national Patrice Emery Lumumba. »



Un socle en marbre

À ses côtés, le chantier s’active pour finir dans les temps. Depuis le 19 avril, les ouvriers sont à l’œuvre jour et nuit, ajoute-t-il, et ils finissent tout juste d’installer le socle en marbre sur lequel sera posé le cercueil. Un souhait de la famille : « Étant donné que notre héros national était un grand chef coutumier, voilà pourquoi ils avaient souhaité que le socle soit en hauteur, environ d’un mètre. »



Après l’inhumation de jeudi, « on va s’arrêter deux jours, confie un responsable des travaux, et puis on devra reprendre, car il reste encore du travail. » Il faudra en effet attendre le mois d’août pour que le lieu puisse accueillir ses premiers visiteurs.