Les détenteurs de permis à papier ont désormais jusqu’à la fin de l'année pour se procurer les nouveaux permis

Le délai fixé pour le remplacement des anciens permis de conduire calé au 3 septembre, a été repoussé jusqu’à la fin de l'année. Plus précisément jusqu’au 31 décembre 2019.

Cette échéance concerne les permis délivrés à Dakar, selon une annonce faite, ce vendredi, par le Directeur des Transports routiers Cheikh Oumar Gaye, devant la presse.

« Sur un million, seuls 30% sont remplacés », a-t-il informé. Il ajoute que pour les autres régions, qui ont démarré plus tard qu’à Dakar, elles disposent de délais plus longs.