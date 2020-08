Les épreuves anticipées de philosophie démarrent aujourd’hui dans un contexte particulier

L’interruption des enseignements-apprentissages pendant près de trois mois à cause de la propagation du virus de covid-19 n’a heureusement pas empêché la tenue des examens au Sénégal. Malgré les perturbations majeures, il n’y aura ni année invalide, encore moins d’année blanche comme le prédisaient certains syndicalistes de l’Education. Les autorités ont usé de « ruse » pour évaluer les élèves en classes de fin de cycle, et faire passer ceux des classes intermédiaires via des modalités de passages en classe supérieure. Pour les élèves en classes d’examen les cours ont repris afin que le quantum horaire puisse être atteint. Mieux, les examens démarrent aujourd’hui avec l’épreuve anticipée de philosophie au niveau national.



Ce sont quelque 152 000 candidats qui sont attendus aujourd’hui par les 496 jurys constitués dans 371 centres principaux et 72 centres secondaires. Ils vont se pencher sur les épreuves composées habituellement de deux sujets de dissertation et d’un sujet de commentaire. Donc, avant le baccalauréat général prévu le 02 septembre prochain, et le Bac technique, deux jours avant, c’est-à-dire le 31 août, les candidats vont effectuer une sorte de galop d’entraînement en dissertant sur un sujet de leur choix qui pourrait être lié à la société, à l’Art, à la Liberté, ou à la signification de la philosophie de manière générale. Ces dernières années, les divers examens ont été marqués par des fuites de sujets, qui ont amené les autorités à prendre certaines mesures comme l’interdiction du port et de l’usage du téléphone. Mais, pour cette année 2020, c’est la pandémie du coronavirus qui préoccupe les autorités.



Leur préoccupation, c’est que l’organisation de ces épreuves ne favorise la propagation de la maladie. Certes, ils ne craignent pas un risque de contamination entre élèves dans les salles d’examen elles-mêmes. La distanciation physique n’est pas un souci à ce niveau car les élèves, comme le souligne le Directeur de l’Office du Bac, se sont toujours assis un par table-banc depuis la reprise des cours. Cela dit, ils vont devoir se conformer au respect strict du protocole sanitaire qui, selon le patron de l’office du Bac, « édicte un certain nombre de comportements et d’actes à poser quand on est à l’école avec un dispositif mis depuis la reprise des cours, et qui sera appuyé dans le cadre des examens », indique M. Sossé Ndiaye.

Et rassurer en ces termes : « Le protocole sanitaire sera maintenu et rigoureusement respecté comme on l’a fait depuis la reprise des cours dans les établissements scolaires ».



Aussi, tous les enseignants qui sont malades ou qui présentent des comorbidités ont été dispensés de la participation à l’examen. Idem pour les élèves malades et qui seront automatiquement éligibles pour la session de rattrapage. Sur les compétences acquises, le directeur de l’Office du Bac indique que « lorsque la reprise était en train d’être préparée, l’Inspection générale de l’Education et de la Formation a beaucoup travaillé sur les compétences à installer sur les apprenants. Ce sont ces mêmes compétences qui seront évaluées. Donc je pense qu’ils ont bien travaillé à installer ces compétences et qu’ils ont proposé des évaluations pour mesurer l’acquisition des compétences. L’Office du Bac s’occupe de l’organisation matérielle et administrative. L’examen vient à la suite d’un processus. ces élèves que nous allons avoir comme candidats sont dans le circuit de l’enseignement moyen-secondaire depuis 7 ans au moins. Leur évaluation sera faite par des gens qui les ont suivis pendant ce cursus. C’est-à-dire les enseignants qui ont donné eux-mêmes ces épreuves qu’ils vont corriger et délibérer ».



Pour le secrétaire général du Cusems Authentique et coordonnateur du G20, Dame Mbodj, répond que « les autorités ont certes allégé le programme, mais les professeurs n’ont pas pu le terminer. Ils n’ont pas eu assez de temps. Les élèves du public et ceux de certaines écoles privées ne sont pas prêts ». Les résultats des examens nous édifieront…



Le Témoin