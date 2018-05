Les étudiants de l’Ugb révèlent les dessous de leur rencontre avec Macky Sall

Les étudiants de Saint-Louis n’ont pas levé le mot d’ordre de grève décrété de commun accord avec leurs autres camarades. En effet, accusés du contraire par ces derniers après leurs entretien avec le chef de l’Etat, ils ont tenu à apporter des précisions pour lever toute équivoque.



Alexandre Mapal Sambou, le président du Cesl fait savoir que leur tête-à-tête avec le chef de l’Etat a été des plus informels. A l’en croire, ils n’avaient fait que déférer à une invite du président de la République, désireux de leur présenter ses condoléances après le décès de Fallou Sène, d’autant plus que ce dernier était pensionnaire de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Sur la teneur des discussions, M. Sambou informe que le chef de l’Etat les a simplement écoutés décliner leurs attentes pour l’avenir de l’enseignement supérieur sénégalais, et qu’elles se sont passées sous la présence uniquement du Cabine t du président de la République.



Mais, précise-il, leurs revendications restent inchangées et qu’ils sont toujours en phase avec leurs camarades des autres universités du Sénégal.



N’empêche, ces derniers, surtout ceux de Dakar, avaient perçu cette rencontre avec Macky Sall comme une défection et avaient accusé le gouvernement de vouloir briser leur unité.