Les étudiants réclament la tête de Mary Teuw Niane et mettent la pression sur Macky Sall

Les étudiants veulent la tête du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri). Et ils l’ont fait savoir au chef de l’Etat en organisant un grand rassemblement devant la grande porte de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).



Ces étudiants qui n’arrivent toujours pas à digérer la mort par balle de leur camarade Fallou Sène, à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis exigent que toute la lumière soit faite. Parmi leurs doléances, figurent aussi un tête-à-tête avec Macky Sall, et la prise en charge correcte des sept (7) blessés notés lors des rixes avec les forces de l’ordre.



Les étudiants avaient d’ailleurs décrété une grève illimitée.