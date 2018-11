Les ex-travailleurs des 18 sociétés liquidées menacent d’entamer une grève de la faim

Les ex-travailleurs de 18 sociétés liquidées continuent de réclamer de l’Etat la somme de 26 milliards de francs Cfa. A en croire ces ex-travailleurs, ils courent derrière cet argent depuis déjà plusieurs années malgré les services rendus.



«Après avoir effectué des années de service, chaque travailleur a droit à des indemnités et à des arriérés de salaire. Et si on fait le total sur les 18 sociétés, elles s’élèvent à 26 milliards de francs Cfa», a déclaré le porte-parole du jour, Ndiogou Sokhna.



Et cet argent qui tarde à venir est à l’origine de souffrances indescriptibles, soulève-t-il. D’ailleurs, il informe que déjà, 4 de ses anciens amis sont morts il y a peu de temps et leur décès pourrait être lié au stress.



Ces ex-travailleurs issus du défunt "Air Afrique" ou encore de la "Sotrac" menacent d’observer une grève de la faim illimitée. Mais, ce sera après les discussions qui seront entamées avec les autorités afin qu’ils entrent en possession de leurs droits.