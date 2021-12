Les fonctionnaires retraités réclament une revalorisation de leurs pensions qui stagnent depuis 2011

Dix ans que la pension des retraités civils et militaires n’a pas connue de revalorisation. Les membres de l’association qui regroupe les anciens fonctionnaires de l’Etat, "qui en ont assez de cette situation", veulent voir évoluer leurs pensions. Ils étaient en congrès samedi dernier au Centre National de Formation et d'Action de Rufisque (Cnfa) où ils ont listé leurs doléances. « Depuis dix ans, rien n’a été fait pour nous. La pension stagne depuis dix ans (…) C’est la pension de l’Ipres qui a augmenté, pas celle des fonctionnaires », s’est désolé El Hadj Amadou Ndiaye, le président de l’Association nationale des retraités civils et militaires (Anrcm) affiliée au Fonds national de retraite.



Selon « L’As », il a affirmé qu’après chaque congrès, ils ont envoyé le procès-verbal, la résolution, bref les conclusions du congrès au Président Macky Sall. Et cela, depuis 2013. D’après le président de l’Anrcm, la dernière augmentation était intervenue en octobre 2011. Une situation qui d’après lui, doit évoluer, eu égard à leur statut de serviteurs de l’Etat. «Nous demandons à l’Etat de nous donner une assiette foncière sur Dakar, pour que nous puissions construire sur fonds propres notre siège national, qui sera la maison des retraités de la Fonction publique », a-t-il exhorté, y voyant une manière de donner aux retraités de la fonction publique, une image plus valorisante.



El Hadj Amadou Ndiaye a aussi dénoncé le mode de versement des pensions pour les veuves, qui doit être revu. « La veuve entretient encore toute la progéniture qu’entretenait son mari avec une pension entière, et ne parvenait pas à joindre les deux bouts. Le mari meurt et on dit que 50 %, c’est pour la veuve et 50 pour les enfants. Quand nous disons reversement, c’est qu’on reverse totalement les 100 % dès le départ à la veuve, qui entretient tout le monde », a soutenu l’ancien fonctionnaire.